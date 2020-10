Covid, il governo non ha ancora imparato a comunicare con i cittadini (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Inutile commentare un dpcm e un decreto legge che non ci sono. L’informazione italiana sta ripetendo a ottobre gli stessi, imperdonabili errori compiuti fra le fine di febbraio e l’inizio di marzo: commentare (o peggio dare per certe) le prescrizioni inserite nelle bozze di lavoro dei provvedimenti del governo. Aggiornando titoli e articoli in continuazione. Per cui dalla scorsa settimana il paese si trova di nuovo in bilico fra il timore di nuove misure restrittive, le sibilline smentite che arrivano dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le opinioni dei soliti polemisti e poco altro di concreto in mano. Un teatrino abbastanza indigesto che si unisce a quello andato in scena ieri a Montecitorio, quando le opposizioni hanno scelto un osceno sgambetto politico alla ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Inutile commentare un dpcm e un decreto legge che non ci sono. L’informazione italiana sta ripetendo a ottobre gli stessi, imperdonabili errori compiuti fra le fine di febbraio e l’inizio di marzo: commentare (o peggio dare per certe) le prescrizioni inserite nelle bozze di lavoro dei provvedimenti del. Aggiornando titoli e articoli in continuazione. Per cui dalla scorsa settimana il paese si trova di nuovo in bilico fra il timore di nuove misure restrittive, le sibilline smentite che arrivano dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le opinioni dei soliti polemisti e poco altro di concreto in mano. Un teatrino abbastanza indigesto che si unisce a quello andato in scena ieri a Montecitorio, quando le opposizioni hanno scelto un osceno sgambetto politico alla ...

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Le previsioni del governo con un calo del 9% quest'anno e un rimbalzo del 6% nel 2021 "sono realistiche: in genere i governi tendono a essere molto ottimisti, ma queste sono ...

Per l'ex ministro grillina questa è la vera posta in gioco: "Non si può derogare al limite". E pensa che gli Stati Generali siano troppo brevi: "Così si sfugge al confronto".

