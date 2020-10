Covid, 3.678 contagi e 31 morti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Boom di contagi per secondo il nuovo bollettino: sono 3.678 i nuovi casi e 31 i morti. I tamponi effettuati sono oltre 125 mila. Si registra un nuovo balzo dei contagi, con l'incremento dei casi che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Boom diper secondo il nuovo bollettino: sono 3.678 i nuovi casi e 31 i. I tamponi effettuati sono oltre 125 mila. Si registra un nuovo balzo dei, con l'incremento dei casi che ...

Sono 3.678 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (mille più di martedì): la soglia dei tremila non si superava dal 24 aprile, quando furono 3.021. I tamponi eseguiti ...

