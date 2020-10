Con il Covid i più ricchi sono sempre più ricchi, i poveri tornano ad aumentare dopo 20 anni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Se nel resto del mondo il virus ha intaccato anche i patrimoni dei billionaires, stessa cosa non si può dire per i miliardari nostrani, che dalla pandemia escono rinvigoriti sia in termini di capitale che di presenze. Secondo uno studio appena diffuso da Ubs e PwC, infatti, i miliardari italiani sono diventati 40, registrando quattro new entries rispetto a luglio 2019, quando erano 36, di cui due terzi uomini. Ma, soprattutto, se nel 2019 il totale della ricchezza dei “paperoni” era diminuito del 12%, a 125,6 miliardi di dollari americani, in poche settimane – tra aprile e luglio 2020 – i loro patrimoni hanno compiuto un balzo del 31%, a 165,0 miliardi di dollari. Grazie soprattutto alla capacità di sfruttare le turbolenze dei mercati, come riferisce il Guardian. Detto ciò, nonostante l’ingresso di quattro nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Se nel resto del mondo il virus ha intaccato anche i patrimoni dei billionaires, stessa cosa non si può dire per i miliardari nostrani, che dalla pandemia escono rinvigoriti sia in termini di capitale che di presenze. Secondo uno studio appena diffuso da Ubs e PwC, infatti, i miliardari italianidiventati 40, registrando quattro new entries rispetto a luglio 2019, quando erano 36, di cui due terzi uomini. Ma, soprattutto, se nel 2019 il totale della ricchezza dei “paperoni” era diminuito del 12%, a 125,6 miliardi di dollari americani, in poche settimane – tra aprile e luglio 2020 – i loro patrimoni hanno compiuto un balzo del 31%, a 165,0 miliardi di dollari. Grazie soprattutto alla capacità di sfruttare le turbolenze dei mercati, come riferisce il Guardian. Detto ciò, nonostante l’ingresso di quattro nuovi ...

Impennata di casi da Coronavirus in Italia: sono 3.678 nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano emersi 2.677 casi. Il totale è di 333.940 dall'inizio ...

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo approvato un nuovo decreto legge concepito per affrontare questa nuova fase in cui c’è una risalita ...

