Bambina di 8 anni vittima di presunta violenza sessuale: indagano i carabinieri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una Bambina di soli 8 anni è stata portata in ospedale a Modena, dove le sarebbero state riscontrate lesioni compatibili con una violenza sessuale. Nei giorni scorsi una Bambina di soli 8 anni è stata portata presso l’ospedale di Modena con il terribile sospetto che avesse subito abusi sessuali. I medici del nosocomio hanno provveduto … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Unadi soli 8è stata portata in ospedale a Modena, dove le sarebbero state riscontrate lesioni compatibili con una. Nei giorni scorsi unadi soli 8è stata portata presso l’ospedale di Modena con il terribile sospetto che avesse subito abusi sessuali. I medici del nosocomio hanno provveduto … L'articolo proviene da YesLife.it.

Enki333 : RT @senzalattosio: Non mi farei problemi a ferire una bambina di due anni rubandole la Birkin sì Stormi sto parlando con te devo metterla s… - marinadivito1 : RT @Vallescrivia1: Ce l'ho messa tutta 9 mesi di gravidanza senza uno sgarro 15 di allattamento 5 anni senza dormire mai Ora esce fuori che… - Wilfri67 : RT @Vallescrivia1: Ce l'ho messa tutta 9 mesi di gravidanza senza uno sgarro 15 di allattamento 5 anni senza dormire mai Ora esce fuori che… - silvyyys_ : RT @univerhes: la tazza con la H in casa tomlinson: esiste da letteralmente anni una delle gemelle: è per questa bambina che ha un anno - Gianluc54410558 : @FiorellaMannoia Mamma mia ho letto l’articolo che schifo. Se non è violenza e per di più su una bambina di quattordici anni, ditemi cos’è. -