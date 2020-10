Zenga divorzia da Raluca Rebedea

Leggi su itasportpress

(Di martedì 6 ottobre 2020) Walterha annunciato ufficialmente la fine del matrimonio con. I due si sono conosciuti quando l'ex portiere nerazzurro allenava la Steaua Bucarest. L'Uomo Ragno sul proprio profilo Instagram ha chiarito tutto. "Quello che è apparso negli ultimi giorni sui media, sul divorzio della famiglia, è vero! Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese! Confermerò ora, qui, in modo da non lasciare spazio a ulteriori interpretazioni! Io e mia moglienon siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati, sia per la distanza tra di noi, creata a causa del mio lavoro di allenatore, ma anche perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di ...