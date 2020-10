Tumore al colon-retto | la chiave è l’interazione tra microbiota intestinale e sistema immunitario Focus sul ruolo di stress | umore e dieta

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 6 ottobre 2020) Lo studio dell’interazione frae sviluppo dipermetterà di individuare precocemente e curare più efficacemente ilal, ancora oggi la terza causa di morte prematura per cancro. Ne sono convinti i ricercatori dell’Unità Microbioma e Immunità antitumorale, guidata da Luigi Nezi, presso il Dipartimento di Oncologia Sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia, che hanno dato il via al progetto di ricerca MITICO (Immune system Tumor Interaction in Colorectal Oncology,) che coinvolgerà 240 pazienti in 5 anni. “I dati oggi disponibili suggeriscono che ...