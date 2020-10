Trapani escluso dalla Serie C, la FIGC svincola tutti i tesserati (Di martedì 6 ottobre 2020) tutti i calciatori del Trapani sono stati svincolati dalla FIGC Il Trapani non parteciperà al campionato di Serie C e, per questo motivo, la FIGC è andata incontro ai tesserati del club siciliano decidendo di svincolarli e renderli così liberi. A comunicarlo, la stessa Federazione con una nota ufficiale. «Il Presidente Federale– preso atto del provvedimento di esclusione dal Campionato di Serie C, stagione sportiva 2020/2021, disposto nei confronti della società Trapani CALCIO S.R.L;– visto l’art. 110 delle N.O.I.F. delibera lo svincolo d’autorità dei calciatori professionisti e dei calciatori giovani di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020)i calciatori delsono statitiIlnon parteciperà al campionato diC e, per questo motivo, laè andata incontro aidel club siciliano decidendo dirli e renderli così liberi. A comunicarlo, la stessa Federazione con una nota ufficiale. «Il Presidente Federale– preso atto del provvedimento di esclusione dal Campionato diC, stagione sportiva 2020/2021, disposto nei confronti della societàCALCIO S.R.L;– visto l’art. 110 delle N.O.I.F. delibera lo svincolo d’autorità dei calciatori professionisti e dei calciatori giovani di ...

