Traffico Roma del 06-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 ottobre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord soliti rallentamenti per ilsulla via Cassia all’altezza di via di Grottarossa parti Rispettivamente dal raccordo verso il centro da via dei Due Ponti Verso il raccordorallentato su via del Foro Italico da via dei Campi Sportivi vicino allo svincolo per La via Salaria verso San Giovanni rallenta anche la Galleria della Nuova Circonvallazione interna dalla via Tiburtina fino alla via Nomentana verso lo stadio Olimpico incolonnamenti sulla via trionfale da via ipogeo degli Ottavi a scendere fino a via Vincenzo Chiarugi lievi rallentamenti si registrano poi sulla carreggiata esterna del raccordo tra le uscite Ardeatine e doppia per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea B della ...