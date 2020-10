The Boys in the Band – Recensione (Di martedì 6 ottobre 2020) New York, 1968. L’elemento fondamentale di The Boys in the Band è proprio questo, il contesto storico e l’ambientazione. Trasposizione cinematografica dell’ opera teatrale del 1968 del compianto Mart Crowley, il film prende le mosse dal revival che lo stesso regista Joe Mantello ha diretto a Broadway. Il cast è lo stesso e la trama è fedelmente riproposta. E’ forse proprio questo il grande punto di forza della pellicola. La voglia di riproporre fedelmente una storia di ormai 52 anni fa, porta il pubblico a creare confronti con l’attualità. E’ possibile che l’ omosessualità nel 2020, sia vista ancora come un tabù? Jim Parsons (Michael) e Matt Bomer (Donald) in una scena del film The Boys in the Band: trama La trama di The ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 6 ottobre 2020) New York, 1968. L’elemento fondamentale di Thein theè proprio questo, il contesto storico e l’ambientazione. Trasposizione cinematografica dell’ opera teatrale del 1968 del compianto Mart Crowley, il film prende le mosse dal revival che lo stesso regista Joe Mantello ha diretto a Broadway. Il cast è lo stesso e la trama è fedelmente riproposta. E’ forse proprio questo il grande punto di forza della pellicola. La voglia di riproporre fedelmente una storia di ormai 52 anni fa, porta il pubblico a creare confronti con l’attualità. E’ possibile che l’ omosessualità nel 2020, sia vista ancora come un tabù? Jim Parsons (Michael) e Matt Bomer (Donald) in una scena del film Thein the: trama La trama di The ...

