Storico Salone Margherita a Roma chiude i battenti

Leggi su meteoweek

(Di martedì 6 ottobre 2020) Sipario giù tra covid e pressioni Bankitalia che rivuole stabile. Il 30 settembre 2020 si sono spenti definitivamente i riflettori sul, loteatro di via Due Macelli per tanti anni noto come “il bagaglino”. La società Cinema teatrale Marino & C”, fondata nel 1920 dei fratelli Marino, da sempre società di gestione del, restituisce l’immobile al … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.