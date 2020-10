Scomparsa Elena Miruna: svolta definitiva nel caso della 17enne (Di martedì 6 ottobre 2020) È finito l’incubo della famiglia di Elena Miruna Nemteanu: la ragazza, che era Scomparsa lo scorso 7 agosto, è stata rintracciata dalle forze dell’ordine ed è stata riportata a casa. Sono ancora pochi gli elementi che sono stati resi noti sul ritrovamento di Elena Miruna: si sa che si trovava insieme ad altre persone e che è stata rintracciata con un blitz avvenuto lunedì sera. Subito dopo essere stata trovata dalla polizia, Elena è stata portata in ospedale al Misericordia, dove le sue condizioni sono risultate buone. La disperazione della famiglia Il 23 settembre scorso la madre Mihaela, su Facebook, aveva scritto un doloro messaggio in cui faceva capire di non credere ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 ottobre 2020) È finito l’incubofamiglia diNemteanu: la ragazza, che eralo scorso 7 agosto, è stata rintracciata dalle forze dell’ordine ed è stata riportata a casa. Sono ancora pochi gli elementi che sono stati resi noti sul ritrovamento di: si sa che si trovava insieme ad altre persone e che è stata rintracciata con un blitz avvenuto lunedì sera. Subito dopo essere stata trovata dalla polizia,è stata portata in ospedale al Misericordia, dove le sue condizioni sono risultate buone. La disperazionefamiglia Il 23 settembre scorso la madre Mihaela, su Facebook, aveva scritto un doloro messaggio in cui faceva capire di non credere ...

