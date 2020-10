Sampdoria, primo allenamento per Keita Balde e Adrien Silva – VIDEO (Di martedì 6 ottobre 2020) La Sampdoria è tornata al lavoro al Mugnaini sotto gli occhi di Claudio Ranieri. primo allenamento per Keita Balde e Adrien Silva – VIDEO Priva dei nazionali, la Sampdoria è tornata al lavoro al Mugnaini di Bogliasco. Claudio Ranieri ha potuto dare il benevenuto ai due nuovi acquisti, Keita Balde e Adrien Silva. I due calciatori ex Monaco, come si vede nel VIDEO pubblicato sul canale YouTube della Sampdoria, hanno iniziato ufficialmente la loro avventura in maglia blucerchiata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Laè tornata al lavoro al Mugnaini sotto gli occhi di Claudio Ranieri.perPriva dei nazionali, laè tornata al lavoro al Mugnaini di Bogliasco. Claudio Ranieri ha potuto dare il benevenuto ai due nuovi acquisti,. I due calciatori ex Monaco, come si vede nelpubblicato sul canale YouTube della, hanno iniziato ufficialmente la loro avventura in maglia blucerchiata. Leggi su Calcionews24.com

it_samp : Bogliasco: primo allenamento blucerchiato per #AdrienSilva e #Keita. #sampdoria - perottiofficial : RT @OfficialASRoma: In un #RomaSamp è arrivato il primo gol in giallorosso di @D_10Perotti ?? ?? cose da sapere in vista della sfida di merc… - lubacicce : RT @Santas_Official: Inizio a capire la tattica del viperetta: ha venduto talmente tanti giocatori che al primo caso di Covid la #Sampdoria… - cetty80tina : RT @Santas_Official: Inizio a capire la tattica del viperetta: ha venduto talmente tanti giocatori che al primo caso di Covid la #Sampdoria… - blusewillis : RT @Santas_Official: Inizio a capire la tattica del viperetta: ha venduto talmente tanti giocatori che al primo caso di Covid la #Sampdoria… -