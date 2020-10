Roma, ecco la lista ufficiale per l’Europa League 2020/2021 (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo il sorteggio dei gironi delle competizione europee si avvicina il momento del debutto per i club italiani. Tra questi ci sarà anche la Roma di Paulo Fonseca, che nella fase a gironi di Europa League 2020/2021 affronterà Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. Il tecnico portoghese, in vista di queste gare, ha comunicato la lista ufficiale dei calciatori su cui potrà contare. lista A Pau LOPEZ Antonio MIRANTE Federico FAZIO Roger IBANEZ Juan JESUS Rick KARSDORP Marash KUMBULLA Gianluca MANCINI Bruno PERES Davide SANTON Chris SMALLING Leonardo SPINAZZOLA Bryan CRISTANTE Amadou DIAWARA Henrikh MKHITARYAN Lorenzo PELLEGRINI Jordan VERETOUT Gonzalo VILLAR Edin DZEKO Borja MAYORAL Carles PEREZ Pedro RODRIGUEZ lista B Pietro BOER Riccardo ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo il sorteggio dei gironi delle competizione europee si avvicina il momento del debutto per i club italiani. Tra questi ci sarà anche ladi Paulo Fonseca, che nella fase a gironi di Europaaffronterà Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. Il tecnico portoghese, in vista di queste gare, ha comunicato ladei calciatori su cui potrà contare.A Pau LOPEZ Antonio MIRANTE Federico FAZIO Roger IBANEZ Juan JESUS Rick KARSDORP Marash KUMBULLA Gianluca MANCINI Bruno PERES Davide SANTON Chris SMALLING Leonardo SPINAZZOLA Bryan CRISTANTE Amadou DIAWARA Henrikh MKHITARYAN Lorenzo PELLEGRINI Jordan VERETOUT Gonzalo VILLAR Edin DZEKO Borja MAYORAL Carles PEREZ Pedro RODRIGUEZB Pietro BOER Riccardo ...

sportface2016 : #Roma, ecco la lista ufficiale per l'#EuropaLeague 2020/2021