Quasi in pensione il Samsung Galaxy Note 8 con aggiornamenti meno frequenti (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Samsung Galaxy Note 8 ha una veneranda età, è inutile negarlo. Lanciato nel 2017, il phablet ha però riscosso un gran successo di pubblico: un risultato in parte inaspettato dopo la debacle del predecessore Note 7 per lo scandalo batteria. Ebbene, proprio il phablet della “riscossa” si accinge a completare il suo ciclo di vita, considerando che gli aggiornamenti software a lui dedicati saranno meno frequenti che in passato d’ora in poi. Oggi 6 ottobre arriva la conferma ufficiale, riportata anche dall’autorevole fonte SamMobile: per il Samsung Galaxy Note 8 non ci saranno più aggiornamenti mensili di sicurezza ma piuttosto gli update arriveranno ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Il8 ha una veneranda età, è inutile negarlo. Lanciato nel 2017, il phablet ha però riscosso un gran successo di pubblico: un risultato in parte inaspettato dopo la debacle del predecessore7 per lo scandalo batteria. Ebbene, proprio il phablet della “riscossa” si accinge a completare il suo ciclo di vita, considerando che glisoftware a lui dedicati sarannoche in passato d’ora in poi. Oggi 6 ottobre arriva la conferma ufficiale, riportata anche dall’autorevole fonte SamMobile: per il8 non ci saranno piùmensili di sicurezza ma piuttosto gli update arriveranno ...

wordweb81 : Quasi in pensione il #SamsungGalaxyNote8 con aggiornamenti meno frequenti - Chiedonoperme : RT @Lymond15: @LeonardoPanetta Anche per un quasi sessantenne che non vedrà mai la pensione. Non certo Cottarelli che forse è già in pensio… - samdcarta : Schifo e ribrezzo x tutti quelli che benedicono questo governo ...possiate essere voi i primi a fare la fame e perd… - Lymond15 : @LeonardoPanetta Anche per un quasi sessantenne che non vedrà mai la pensione. Non certo Cottarelli che forse è già… - pravettoni_carc : @armidago68 @assurdistan Ricordo come fosse ieri Fantini, uff. del personale in pensione. Era il 2006, mi voleva fa… -