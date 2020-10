Preziosi: «ASL ente superiore, presto per parlare di campionato falsato» (Di martedì 6 ottobre 2020) Impossibile parlare di campionato falsato per il presidente del Genoa Enrico Preziosi, le sue parole a Tiki Taka. Il presidente del Genoa Enrico Preziosi nella serata di ieri è stato ospite della trasmissione Tiki Taka. Il numero uno rossoblu ha commentato gli episodi di Juventus-Napoli facendo un parallelo con Napoli-Genoa. ASL – «Io non l’ho contattata. Quello che è successo al Napoli fa capire che nonostante ci fosse un protocollo chiaro e accettato da tutti c’è un ente superiore che si chiama ASL che può decidere per la società». campionato falsato – «parlare di falsato dopo solo tre ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Impossibilediper il presiddel Genoa Enrico, le sue parole a Tiki Taka. Il presiddel Genoa Enriconella serata di ieri è stato ospite della trasmissione Tiki Taka. Il numero uno rossoblu ha commentato gli episodi di Juventus-Napoli facendo un parallelo con Napoli-Genoa. ASL – «Io non l’ho contattata. Quello che è successo al Napoli fa capire che nonostante ci fosse un protocollo chiaro e accettato da tutti c’è unche si chiama ASL che può decidere per la società».– «didopo solo tre ...

capuanogio : #Preziosi: “Sembra che sia stato il #Napoli a contattare la Asl. Perché non voleva giocare? Non me lo faccia dire,… - stanzaselvaggia : Enrico Preziosi: “Noi del Genoa non abbiamo contattato l’Asl, perché De Laurentiis l’ha fatto? Ora il calcio è nel… - giornalettismo : Il Presidente del #Genoa, Enrico #Preziosi, ha parlato a #lemattine su Radio Capital, del caso #JuveNapoli: 'Noi no… - vinci3375 : RT @maxmassi969: Quel Delinquente di Preziosi ha detto che lui all’ASL non ha comunicato niente e se ADL lo ha fatto evidentemente non vole… - 1926_cri : RT @ArturoMinervini: Il #Genoa ha 22 contagiati. #Preziosi dice di non aver nemmeno avvisato l'ASL. Il #Genoa rischia di generare un focol… -