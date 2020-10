Pescatori italiani arrestati in Libia, flash mob di FdI: «Conte e i suoi non hanno mosso un dito» (Di martedì 6 ottobre 2020) Un flash mob per svegliare Palazzo Chigi. È passato più di un mese da quando 18 Pescatori, tra cui dieci italiani, sono stati fermati e arrestati dalle autorità dell’est della Libia con l’accusa di ingresso illegale nelle acque economiche libiche senza autorizzazione per svolgere operazioni di pesca. Sulla vicenda da parte del Governo italiano, fino ad oggi, non sembra esserci stato quell’assistenzialismo e solerzia avuta nei tanti casi in cui, ad invadere lo spazio marittimo italiano, sono state le navi delle ong o qualche imbarcazione di fortuna. Ben diversa l’attenzione posta da Fratelli d’Italia sull’accaduto. Poche settimane fa Giorgia Meloni ha ricevuto le famiglie dei Pescatori arrestati e, a seguito di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) Unmob per svegliare Palazzo Chigi. È passato più di un mese da quando 18, tra cui dieci, sono stati fermati edalle autorità dell’est dellacon l’accusa di ingresso illegale nelle acque economiche libiche senza autorizzazione per svolgere operazioni di pesca. Sulla vicenda da parte del Governo italiano, fino ad oggi, non sembra esserci stato quell’assistenzialismo e solerzia avuta nei tanti casi in cui, ad invadere lo spazio marittimo italiano, sono state le navi delle ong o qualche imbarcazione di fortuna. Ben diversa l’attenzione posta da Fratelli d’Italia sull’accaduto. Poche settimane fa Giorgia Meloni ha ricevuto le famiglie deie, a seguito di ...

