Paolo Dal Pino positivo al Covid (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid. A quanto si apprende Dal Pino è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il presidente, asintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario. Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente della Lega Serie ADalè risultatoal. A quanto si apprende Dalè risultatoal-19 in seguito al test effettuato ieri. Il presidente, asintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario.

