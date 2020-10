Palermo | presunta intossicazione da Botulino | confermata dall’Iss

(Di martedì 6 ottobre 2020) L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato la presenza di Clostridium batterio produttore della tossina botulinica su un campione prelevato da uno dei 37 pazienti giunti al Pronto Soccorso della Fondazione Giglio di Cefalù con sintomi neurologici. “E’ una conferma della prima diagnosi, dei nostri sanitari – ha detto il direttore sanitario Salvatore Vizzi – Ora attendiamo l’esito sugli altri campioni già inviati all’Istituto Superiore di Sanità”. Tutti i pazienti giunti al Giglio sin da mercoledì, a cui se ne sono aggiunti due oggi, per un totale di 37, hanno consumato lo stesso pasto e si sono presentati per lo più con la stessa sintomatologia. “Ad aggi i pazienti dimessi sono 14 –ha aggiunto il responsabile del Pronto Soccorso Emanuele Sesti-. Il resto dei ...

