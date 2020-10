Napoli | positivo Rrahmani | è il terzo giocatore contagiato

ZZiliani : E comunque la domanda è: visto che il Napoli non ha esitato a fornire i nomi dei positivi Zielinski e Elmas, perchè… - claudioruss : Tra i due tamponi in attesa di elaborazione, ne è risultato uno positivo secondo il @napolista: è quello di Amir… - Corriere : Napoli, positivo anche Rrahmani. Gli altri tamponi sono tutti negativi - Alex_Piace : #Rrhamani sarebbe il terzo positivo. Si aspettano conferme ufficiali. #LBDV #Napoli - scimmiaintesta : RT @VitoGulli: ????CONFERMATO ???? NESSUN ALTRO CALCUATORE DEL NAPOLI POSITIVO. Quindi..dopo sputi&baci&abbracci Tutti negativi ?????? Quindi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli positivo

Il Mattino

Ne mancano ancora due che sono in elaborazione. È quanto comunica il Calcio Napoli sui suoi canali social. In casa Genoa 10 giocatori contagiati nei giorni scorsi sono ancora positivi. Lo hanno ...Ancora positivo ma senza più sintomi ... Ma non avevamo scelta, dovevamo comunque andare a Napoli visto che la partita era stata confermata" ha detto il giocatore ricordando la sconfitta di Napoli con ...