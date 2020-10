Montesano non parteciperà, ma condivide i principi che ispireranno la Marcia della Liberazione (Di martedì 6 ottobre 2020) Sabato 10 ottobre alle ore 14 in Piazza San Giovanni a Roma ci sarà la cosiddetta Marcia della Liberazione, evento di stampo sovranista basato su una serie di principi per «una profonda svolta, contro un governo schiavo dell’Unione europea e della grande finanza» e la «fine del neoliberismo». I comandamenti che guidano questo evento sono quelli soliti appartenenti al sovranismo, dall’aumento del salario minimo al reddito per i disoccupati passando per il controllo delle banche. LEGGI ANCHE >>> Enrico Montesano dice che il virus passa attraverso le mascherine I comandamenti della Marcia della Liberazione Dalla «moneta sovrana in uno Stato ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 ottobre 2020) Sabato 10 ottobre alle ore 14 in Piazza San Giovanni a Roma ci sarà la cosiddetta, evento di stampo sovranista basato su una serie diper «una profonda svolta, contro un governo schiavo dell’Unione europea egrande finanza» e la «fine del neoliberismo». I comandamenti che guidano questo evento sono quelli soliti appartenenti al sovranismo, dall’aumento del salario minimo al reddito per i disoccupati passando per il controllo delle banche. LEGGI ANCHE >>> Enricodice che il virus passa attraverso le mascherine I comandamentiDalla «moneta sovrana in uno Stato ...

