Migrante denutrito e poi morto: l'orrore sulla nave quarantena (Di martedì 6 ottobre 2020) Mauro Indelicato Un ragazzo di 15 anni è morto dopo il trasferimento dalla nave Allegra, uno dei mezzi usato dal governo per la quarantena dei migranti: "denutrito, è stato visitato dopo 12 giorni". Polemiche sulla strategia fallimentare dell'esecutivo di usare le navi dell'accoglienza È rimasto per dodici giorni a bordo della nave Allegra, una di quelle usate dal governo per la quarantena dei migranti, e nonostante evidenti segni di malessere soltanto lo scorso 28 settembre ha ricevuto i necessari controlli. Intubato perché in gravi condizioni il Migrante in questione, un giovane di appena 15 anni, è morto in ospedale. L'episodio è venuto alla ribalta soltanto in queste ore da un ...

