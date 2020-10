Mercato Atalanta | 99 milioni senza togliere un titolare Da Traorè agli esterni e la novità | Gasp e dirigenti più vicini

(Di martedì 6 ottobre 2020) L’operazione che ha portato Amad Diallo, per gli amici Traore, prima in prestito al Parma e poi al Manchester United per una montagna diha scombussolato le ultime ore delatalantino, che gli esperti davano per chiuso ormai ...

La Gazzetta dello Sport

L’ operazione che ha portato Amad Diallo, per gli amici Traore, prima in prestito al Parma e poi al Manchester United per una montagna di milioni ha scombussolato le ultime ore del mercato atalantino, ...Chiesa via dalla Fiorentina tra gli insulti dei tifosi viola. A secco Milan e Inter: i rossoneri non chiudono per un difensore, i nerazzurri non riescono a cedere Nainggolan al Cagliari. Kalinic al Ve ...