Manca il numero legale alla Camera, Pd: "È a causa degli assenti per Covid"

ROMA – Mentre si votavano le risoluzioni sulle comunicazioni del ministro Roberto Speranza, è mancato il numero legale in aula alla Camera.

"Non c'è nulla da festeggiare". Il presidente di turno, Ettore Rosato, ha ripreso così l'opposizione che in aula ha 'festeggiato' la mancanza di numero legale sulla risoluzione di maggioranza sulle ...

Troppe assenze alla Camera per lo stato d'emergenza

Banchi semivuoti, manca il numero legale alla Camera sulle risoluzioni presentate sull’informativa del ministro della Salute Roberto Speranza per la proroga dello stato d’emergenza. Il presidente di ...

