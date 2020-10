L’umanesimo e il risentimento

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) “La vendetta non risolve, ma per alcuni istanti ti senti soddisfatto”, così scriveva Antonio Giovanni De Marco sul suo profilo Facebook il 3 luglio. Antonio Giovanni è un adolescente di 21 anni. Uno che si affaccia alla vita. Non è un killer professionista. Cresciuto in un paese della nostra calda penisola, in una famiglia conosciuta e rispettata, studia per diventare infermiere.È lui che ha ucciso due persone con sessanta pugnalate. “Ho fatto una cavolata”, dice ai PM. “Una cavolata” era quello che pensava di aver commesso anche Luigi Capasso uccidendo moglie e figlie. “So di avere sbagliato”, afferma Antonio. “Li ho uccisi perché troppo felici e per questo mi è montata la rabbia”, nemmeno originale, a Torino era accaduta la stessa cosa.L’anno precedente Antonio aveva affittato ...