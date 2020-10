Lorella Cuccarini fuori dalla televisione e Maurizio Costanzo dice: “Avrebbe dovuto evitare di …”, i fan si rivoltano (Di martedì 6 ottobre 2020) Lorella Cuccarini, ormai è noto, è stata esclusa dai palinsesti Rai e, dopo un anno alla conduzione de “Vita in diretta” dove era piaciuta tantissimo, oggi si ritrova senza una trasmissione televisiva da condurre. All’inizio si era pensato di affidarle la conduzione de “Lo Zecchino d’oro” ma poi, anche per quel programma, pare, che la Rai abbia fatto retromarcia e ora la Cuccarini sembra essere definitivamente fuori. Infatti, rumors dicono che lo Zecchino d’oro sarà condotta da Mara Venier. La lite tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini Lorella Cuccarini e Alberto Matano, in più di un’occasione, quando l’anno scorso hanno condotto insieme, in tandem “Vita ... Leggi su baritalianews (Di martedì 6 ottobre 2020), ormai è noto, è stata esclusa dai palinsesti Rai e, dopo un anno alla conduzione de “Vita in diretta” dove era piaciuta tantissimo, oggi si ritrova senza una trasmissione televisiva da condurre. All’inizio si era pensato di affidarle la conduzione de “Lo Zecchino d’oro” ma poi, anche per quel programma, pare, che la Rai abbia fatto retromarcia e ora lasembra essere definitivamente. Infatti, rumors dicono che lo Zecchino d’oro sarà condotta da Mara Venier. La lite tra Alberto Matano ee Alberto Matano, in più di un’occasione, quando l’anno scorso hanno condotto insieme, in tandem “Vita ...

twomindsatodds : RT @fvnzioniamo: tommaso: 'sicuro c'è qualcuno da fuori che me le sta mandando” no figurati tommaso, solo iconize lorella cuccarini i pagh… - shakijra : RT @fvnzioniamo: tommaso: 'sicuro c'è qualcuno da fuori che me le sta mandando” no figurati tommaso, solo iconize lorella cuccarini i pagh… - CfanpageL : RT @matteomancini83: 35 anni fa in tv debuttava Lorella Cuccarini e avevamo Fantastico. Nel 2020 abbiamo Adua che inventa cose e modifica v… - panelelasalame : Sarà amica di Lorella Cuccarini #GFVIP - CharlieWhateva3 : RT @fvnzioniamo: tommaso: 'sicuro c'è qualcuno da fuori che me le sta mandando” no figurati tommaso, solo iconize lorella cuccarini i pagh… -