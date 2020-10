La stretta del Dpcm di ottobre sulla movida: nessun coprifuoco per i locali, ancora vietato ballare in discoteca. Multe per chi è senza mascherina (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)Sono fissate per almeno un mese le nuove regole, più rigide, stabilite dal nuovo Dpcm che il ministro della Salute Roberto Speranza illustrerà in giornata in Parlamento, per arrivare poi alla firma del premier Giuseppe Conte entro domani. Nuove misure per ottobre, con la certezza che non ci si potrà ritenere fuori pericolo fino al prossimo anno, per questo lo Stato di emergenza per la pandemia di Coronavirus sarà prolungato al 31 gennaio 2021. Nel frattempo, la stretta sulle misure anti-contagio indicate dagli esperti del Cts passano dall’obbligo della mascherina in tutta Italia tanto al chiuso, quanto all’aperto, con poche eccezioni riservate ai viaggi in auto o moto da soli e nelle situazioni in cui siano ... Leggi su open.online (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5)Sono fissate per almeno un mese le nuove regole, più rigide, stabilite dal nuovoche il ministro della Salute Roberto Speranza illustrerà in giornata in Parlamento, per arrivare poi alla firma del premier Giuseppe Conte entro domani. Nuove misure per, con la certezza che non ci si potrà ritenere fuori pericolo fino al prossimo anno, per questo lo Stato di emergenza per la pandemia di Coronavirus sarà prolungato al 31 gennaio 2021. Nel frattempo, lasulle misure anti-contagio indicate dagli esperti del Cts passano dall’obbligo dellain tutta Italia tanto al chiuso, quanto all’aperto, con poche eccezioni riservate ai viaggi in auto o moto da soli e nelle situazioni in cui siano ...

Padova vanta una leggendaria e nobile origine: stando alla tradizione sarebbe infatti stata fondata dalla figura mitologica di Antenore, principe troiano in fuga dalla città caduta per mano degli ...

Cdm approva il Nadef 2020. Fissati gli assi di intervento della legge di Bilancio. Prevista una manovra espansiva pari all’1,3% del Pil

in stretta coerenza con il prossimo Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2021 la NADEF fissa un obiettivo di indebitamento ...

