La birra: la bevanda più consumata durante il lockdown e anche dopo la ripresa batte il caffè (Di martedì 6 ottobre 2020) È stata una fedele compagna nei lunghi mesi del lockdown ed è riuscita a creare socialità anche quando la socialità sembrava sospesa. La birra vince la Palma d’oro di bevanda socializzante per eccellenza per il 48% degli italiani, battendo un’istituzione come il caffè (14%), ma anche il vino rosso (10%), lo spumante (8%) e il vino bianco (5%). Una inedita sfaccettatura del “new normal” degli italiani rivelata dalla settima ricerca dell’Osservatorio birra, che ha intercettato nuove rotte, abitudini ed esigenze con cui i nostri connazionali stanno ritrovando la socialità dopo l’isolamento. Lo studio “La birra specchio della socialità dal pre ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) È stata una fedele compagna nei lunghi mesi deled è riuscita a creare socialitàquando la socialità sembrava sospesa. Lavince la Palma d’oro disocializzante per eccellenza per il 48% degli italiani,ndo un’istituzione come il caffè (14%), mail vino rosso (10%), lo spumante (8%) e il vino bianco (5%). Una inedita sfaccettatura del “new normal” degli italiani rivelata dalla settima ricerca dell’Osservatorio, che ha intercettato nuove rotte, abitudini ed esigenze con cui i nostri connazionali stanno ritrovando la socialitàl’isolamento. Lo studio “Laspecchio della socialità dal pre ...

messveneto : La birra batte il caffé e diventa la bevanda socializzante nel post-Covid - birraBUZZ : RT @BeverageDoreca: La #birra è una #bevanda che va #degustata e il #bicchiere in cui viene servita ha il compito di dare piena evidenza al… - ilovebirra : RT @BeverageDoreca: La #birra è una #bevanda che va #degustata e il #bicchiere in cui viene servita ha il compito di dare piena evidenza al… - BeverageDoreca : La #birra è una #bevanda che va #degustata e il #bicchiere in cui viene servita ha il compito di dare piena evidenz… - altraeta : Integratore naturale e bevanda light: tutti i benefici della birra -

Ultime Notizie dalla rete : birra bevanda La birra: la bevanda più consumata durante il lockdown e anche dopo la ripresa batte il caffè Meteo Web La birra batte il caffé e diventa la bevanda socializzante nel post-Covid

La birra vince la Palma d'oro di bevanda socializzante per eccellenza per il 48% degli italiani, battendo un'istituzione come il caffè (14%), ma anche il vino rosso (10%), lo spumante (8%) e il vino ...

La birra batte il caffé: è la bevanda preferita dagli italiani per socializzare

La maggior parte degli italiani preferisce il drink a base di luppolo come motivazione per uscire in compagnia. Mentre un italiano su tre ha approfittato del lockdown per testare nuovi gusti ...

La birra vince la Palma d'oro di bevanda socializzante per eccellenza per il 48% degli italiani, battendo un'istituzione come il caffè (14%), ma anche il vino rosso (10%), lo spumante (8%) e il vino ...La maggior parte degli italiani preferisce il drink a base di luppolo come motivazione per uscire in compagnia. Mentre un italiano su tre ha approfittato del lockdown per testare nuovi gusti ...