Kourtney Kardashian | “Non aspetto il quarto figlio da Scott Disick”

La più grande delle sorelle Kardashian, Kourtney, ha dovuto smentire pubblicamente il fatto che non aspetta il quarto figlio dal suo ex compagno, e padre dei suoi tre bambini, Scott Disick. Dopo la rottura di lui con Sofia Richie, i fan hanno letto nelle loro azioni quotidiane un "riavvicinamento" e persino un figlio in arrivo. E' bastato uno scatto pubblicato da Kourtney Kardashian, in cui si vede la sua ombra di profilo con una gamba in avanti, a far gridare ai followers "cicogna in arrivo!". Ai fan della coppia Kourtney Kardashian-Scott Disick non è parso vero: dopo la rottura di lui con Sofia Richie, i due si sarebbero talmente

