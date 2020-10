Juve-Napoli 2020 di Serie A si rigiocherà? Possibile penalizzazione per i partenopei (Di martedì 6 ottobre 2020) Juve–Napoli si rigiocherà o resterà il 3-0 a tavolino in favore dei Bianconeri? Nelle ultime ore tutto fa pensare che alla fine verrà trovata una via di mezzo all’Italiana che consentirà di rigiocare la partita eliminando la vittoria a tavolino, ma costerà uno o più punti di penalizzazione al Napoli per non aver rispettato tutte le norme antiCovid. La Gazzetta dello sport riporta: “L’inchiesta sulla violazione del protocollo può portare a sanzioni di diversa gravità, valutata «in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti lavori esposti al contagio da Covid- 19». Si va dall’ammenda all’ammenda con diffida alla penalizzazione di uno o ... Leggi su finoallajuve (Di martedì 6 ottobre 2020)si rigiocherà o resterà il 3-0 a tavolino in favore dei Bianconeri? Nelle ultime ore tutto fa pensare che alla fine verrà trovata una via di mezzo all’Italiana che consentirà di rigiocare la partita eliminando la vittoria a tavolino, ma costerà uno o più punti dialper non aver rispettato tutte le norme antiCovid. La Gazzetta dello sport riporta: “L’inchiesta sulla violazione del protocollo può portare a sanzioni di diversa gravità, valutata «in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti lavori esposti al contagio da Covid- 19». Si va dall’ammenda all’ammenda con diffida alladi uno o ...

