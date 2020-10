Imu | raffica di controlli dopo sentenza della Cassazione | chi rischia

Leggi su quifinanza

(Di martedì 6 ottobre 2020) Niente esenzione Imu sulla prima casa se moglie e marito risiedono in Comuni diversi. Lo ha stabilito la Corte dicon la20130/2020, che contraddice le regole relative all’imposta sugli immobili previste invece dal Ministero delle Finanze e di fatto apre la strada al recupero dell’Imu arretrata da parte delle varie amministrazioni comunali. Imu, la nuovaL’ultimaCorte diha confermato e ribadito quanto è stato stabilito nellanumero 4166/2020: nel caso in cui marito e moglie decidessero di dividere e “spacchettare” la famiglia, decidendo di prendere la residenza il marito in un’abitazione e la moglie ...