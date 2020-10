Grande Fratello Vip 2020, Patrizia De Blanck squalificata? Il web insorge (Di martedì 6 ottobre 2020) Patrizia De Blanck è finita nel mirino di una polemica mediatica sollevata dal web per via della sua mancata squalifica dal gioco del Gf vip 5, che in molti si sarebbero apsettati nella settima puntata del reality-show. Nel corso del daytime del Gf, la contessa aveva pronunciato un termine considerato “omofobo”, ovvero “fro*io”, parlando del suo tono di voce. Una parola che per Tommaso Zorzi ha chiaramente accezione negativa e che lo ha spiazzato. Alla fine, Alfonso Signorini ha comunicato la scelta del Gf di non squalificare la De Blanck, scatenando tra le reazioni più disparate del web. Gf vip news, Patrizia De Blanck indigna Tommaso Zorzi Nel corso del daytime del Gf vip 5, Patrizia De Blanck si è lasciata andare ad ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 ottobre 2020)Deè finita nel mirino di una polemica mediatica sollevata dal web per via della sua mancata squalifica dal gioco del Gf vip 5, che in molti si sarebbero apsettati nella settima puntata del reality-show. Nel corso del daytime del Gf, la contessa aveva pronunciato un termine considerato “omofobo”, ovvero “fro*io”, parlando del suo tono di voce. Una parola che per Tommaso Zorzi ha chiaramente accezione negativa e che lo ha spiazzato. Alla fine, Alfonso Signorini ha comunicato la scelta del Gf di non squalificare la De, scatenando tra le reazioni più disparate del web. Gf vip news,Deindigna Tommaso Zorzi Nel corso del daytime del Gf vip 5,Desi è lasciata andare ad ...

