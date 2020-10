Genshin Impact Guida: Come giocare con il controller su Android e mapparlo (Di martedì 6 ottobre 2020) Di recente è stato lanciato su PC, PS4, iOS e Android, il nuovo Free to Play di miHoYo. A differenza della versione PC e Console, la controparte Mobile non supporta nativamente i controller. In questo articolo vi svelremo Come collegare un controller Android e mapparlo per giocare con lo smartphone o tablet. Come giocare a Genshin Impact su Android con il controller Sul Play Store vi è un’app gratis chiamata Octopus, la quale consente di giocare con il controller a tutti i giochi Android, associando i tasti touch a quelli di un controller fisico. La versione gratuita ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 6 ottobre 2020) Di recente è stato lanciato su PC, PS4, iOS e, il nuovo Free to Play di miHoYo. A differenza della versione PC e Console, la controparte Mobile non supporta nativamente i. In questo articolo vi svelremocollegare unpercon lo smartphone o tablet.sucon ilSul Play Store vi è un’app gratis chiamata Octopus, la quale consente dicon ila tutti i giochi, associando i tasti touch a quelli di unfisico. La versione gratuita ...

