Elena è stata ritrovata: era scomparsa in strada con una pochette (Di martedì 6 ottobre 2020) Finisce l'incubo per la famiglia di Elena Miruna Nemteanu, la ragazza di 17 anni scomparsa in strada lo scorso 7 agosto. Torna a casa dopo due mesi di mistero: Elena Miruna Nemteanu, 17 anni, svanita nel nulla a Grosseto lo scorso 7 agosto, non si era mai mossa dalla città. Nella tarda serata di ieri, le …

fauss77 : @BramucciMatteo @matteosalvinimi Maria Elena boschi é un esponente di un partito di centro destra. Per il resto anc… - gpcirronis : Nasce nel cuore di Quartu Sant'Elena il Museo Multimediale della Poesia Improvvisata. E' stata infatti individuata… - Mafara72 : RT @TgrRaiToscana: #Grosseto Elena è stata visitata in ospedale, sta bene. I genitori l'hanno rivista dopo due mesi. I dubbi su quanto è s… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #Grosseto Elena è stata visitata in ospedale, sta bene. I genitori l'hanno rivista dopo due mesi. I dubbi su quanto è s… - TgrRaiToscana : #Grosseto Elena è stata visitata in ospedale, sta bene. I genitori l'hanno rivista dopo due mesi. I dubbi su quant… -