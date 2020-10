Eddie Van Halen morto, addio allo storico leader del gruppo che suonò ‘Jump’. Aveva 65 anni (Di martedì 6 ottobre 2020) Eddie Van Halen è morto a 65 anni. Il leggendario chitarrista e fondatore dei Van Halen non ce l’ha fatta dopo una lunga battaglia contro un tumore alla gola che andava avanti da anni. A dare la notizia è il sito Tmz che cita fonti secondo cui Van Halen si è spento al St. John’s Hospital di Santa Monica martedì. Al suo fianco, la moglie Janie, il figlio Wolfgang, e Alex, suo fratello e batterista della band che portava il loro nome. Le condizioni del chitarrista si erano aggravate nelle ultime 72 ore e il tumore alla gola Aveva colpito anche il cervello e altri organi. L'articolo Eddie Van Halen morto, addio allo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020)Vana 65. Il leggendario chitarrista e fondatore dei Vannon ce l’ha fatta dopo una lunga battaglia contro un tumore alla gola che andava avanti da. A dare la notizia è il sito Tmz che cita fonti secondo cui Vansi è spento al St. John’s Hospital di Santa Monica martedì. Al suo fianco, la moglie Janie, il figlio Wolfgang, e Alex, suo fratello e batterista della band che portava il loro nome. Le condizioni del chitarrista si erano aggravate nelle ultime 72 ore e il tumore alla golacolpito anche il cervello e altri organi. L'articoloVan...

