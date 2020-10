È Tornato L’Incubo a Bergamo, Crescono i Ricoveri in Terapia Intensiva (Di martedì 6 ottobre 2020) Negli ospedali lombardi è costante l’aumento di Ricoveri, due pazienti intubati presso l’Ospedale Papa XXIII di Bergamo. Mentre in tutto il paese continuano ad aumentare costantemente i contagi di covid-19, in Lombardia Crescono anche i ricoverati in Terapia Intensiva, fortunatamente alcuni giorni fa la regione aveva attivato alcuni posti di riserva in via precauzionale. Secondo … Leggi su youreduaction (Di martedì 6 ottobre 2020) Negli ospedali lombardi è costante l’aumento di, due pazienti intubati presso l’Ospedale Papa XXIII di. Mentre in tutto il paese continuano ad aumentare costantemente i contagi di covid-19, in Lombardiaanche i ricoverati in, fortunatamente alcuni giorni fa la regione aveva attivato alcuni posti di riserva in via precauzionale. Secondo …

