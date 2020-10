Dentro la Megxit | quando Elisabetta II «cancellò» Harry e Meghan dal Natale della royal family

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 ottobre 2020) Scavare alle radici della Megxit, l’addio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle alla famiglia reale britannica, significa scoperchiare un royal vaso di Pandora da cui escono fiumi di rancori. Tutti resocontati in Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult, ultimo lavoro dello scrittore britannico Robert Lacey, autore fra l’altro di una biografia di Elisabetta II e consulente della serie Netflix The Crown. Il libro uscirà il 20 ottobre, ma dalle anticipazioni del Daily Mail sta venendo fuori di tutto. Harry che ce l’ha con William dal giorno in cui il fratellone, a proposito di Meghan, gli disse: «Sembra che tutto si stia muovendo molto rapidamente. Sei sicuro?». William che pur di impedire le nozze a suo giudizio affrettate tra Harry e Meghan Markle mise di mezzo zio Charles Spencer. E poi, al vertice di Sandringham in cui decisero le condizioni della Megxit, addirittura si rifiutò di pranzare con Harry.