Covid: record di contagi in Messico. Mezza Europa in emergenza (Di martedì 6 ottobre 2020) A detenere il triste primato del più alto numero di contagi nel mondo sono sempre gli Stati Uniti: 7,45 milioni. E nel vicino Messico si registra un'impennata, 28 mila casi in un giorno, oltre 2500 ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 ottobre 2020) A detenere il triste primato del più alto numero dinel mondo sono sempre gli Stati Uniti: 7,45 milioni. E nel vicinosi registra un'impennata, 28 mila casi in un giorno, oltre 2500 ...

MediasetTgcom24 : Covid, in Messico record di contagi: 28.115 casi in 24 ore #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tampon… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Contagi record, 2500 in 24 ore. Nel #Lazio #mascherine all'aperto #ANSA - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Messico record di contagi: 28.115 casi in 24 ore #coronavirus - wallstreetita : Prosegue il cammino luminoso, sul piano delle vendite per @Lamborghini, che segna un nuovo primato. Andamento posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid: record di contagi in Messico. Mezza Europa in emergenza TG La7 Ducati, il trimestre è da record. Arriva la prima moto con il radar

Ducati entra oggi in nuova era, chiude il terzo trimestre migliore della sua storia, nonostante il Covid-19, e a Borgo Panigale avvia la produzione della prima moto al mondo con radar anteriore e ...

Covid: record di contagi in Messico. Mezza Europa in emergenza

Mentre l''Europa cerca di far fronte la seconda ondata contagi da coronavirus. Introdotte diverse restrizioni: a causa dell'aumento dei ricoveri, la Scozia va verso un mini lockdown di due settimane, ...

Ducati entra oggi in nuova era, chiude il terzo trimestre migliore della sua storia, nonostante il Covid-19, e a Borgo Panigale avvia la produzione della prima moto al mondo con radar anteriore e ...Mentre l''Europa cerca di far fronte la seconda ondata contagi da coronavirus. Introdotte diverse restrizioni: a causa dell'aumento dei ricoveri, la Scozia va verso un mini lockdown di due settimane, ...