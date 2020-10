Controllo Minori | a chi affidarsi

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 6 ottobre 2020) Quando si hanno figli adolescenti ed in particolari età evolutive purtroppo a volte si ha la necessità dia professionisti per il loro. Spesso i genitori, essendo presi da innumerevoli impegni quotidiani, non hanno ne il tempo ne gli strumenti per controllare anche minimamente la vita e le abitudini e sopratutto le frequentazioni dei loro figli. Agenzia investigativa per ilsui giovani? Forse non ci hai mai pensato, ma tra i compiti dell’Investigatore Privato Roma ildei giovani è forse uno dei più importanti, soprattutto nella fase dell’adolescenza quando è più facile cadere in tentazione tra alcool, droga e amicizie sbagliate. Si tratta di comportamenti errati di cui i genitori si possono accorgere da alcuni segnali, ma ...