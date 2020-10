Caso Becciu, spunta una donna Papa: via alla commissione Pell (Di martedì 6 ottobre 2020) Fabio Marchese Ragona alla "dama" 600mila euro dal cardinale: "Sono stata strumentalizzata". Il Papa vara l'organismo per la pulizia «Vogliono strumentalizzarmi, quei soldi comprendevano anche il mio compenso». A parlare a Il Giornale è Cecilia Marogna, 39enne sarda, definita «la dama» del cardinale Becciu, perché coinvolta nell'ultimo scandalo delle finanze vaticane. Dalle carte dei magistrati vaticani viene a galla una nuova vicenda, con flussi di denaro dalla Segreteria di Stato alla società slovena della donna, impegnata in attività umanitarie, che rischia di aggravare la posizione dell'ex Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, «licenziato» nei giorni scorsi dal ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Fabio Marchese Ragona"dama" 600mila euro dal cardinale: "Sono stata strumentalizzata". Ilvara l'organismo per la pulizia «Vogliono strumentalizzarmi, quei soldi comprendevano anche il mio compenso». A parlare a Il Giornale è Cecilia Marogna, 39enne sarda, definita «la dama» del cardinale, perché coinvolta nell'ultimo scandalo delle finanze vaticane. Dalle carte dei magistrati vaticani viene a guna nuova vicenda, con flussi di denaro dSegreteria di Statosocietà slovena della, impegnata in attività umanitarie, che rischia di aggravare la posizione dell'ex Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, «licenziato» nei giorni scorsi dal ...

