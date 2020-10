Bassetti contro Conte: “Mascherina all’aperto? Un errore, nessun beneficio” (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Matteo Bassetti si scaglia contro il governo giallofucsia per l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in tutta Italia. Per l’infettivologo è un errore e spiega perché. “L’uso delle mascherine ha senso solo in luoghi confinati, laddove non sia possibile avere certezza e garanzia del necessario distanziamento fisico oppure all’aria aperta quando non si riesca a mantenere il distanziamento fisico. Ho provato a cercare evidenze scientifiche sull’uso della mascherina all’aria aperta e dei potenziali benefici sulla trasmissione del virus, ma non ne ho trovate“, precisa il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova sulla sua pagina Facebook. “Si ricommette l’errore del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Matteosi scagliail governo giallofucsia per l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in tutta Italia. Per l’infettivologo è une spiega perché. “L’uso delle mascherine ha senso solo in luoghi confinati, laddove non sia possibile avere certezza e garanzia del necessario distanziamento fisico oppure all’aria aperta quando non si riesca a mantenere il distanziamento fisico. Ho provato a cercare evidenze scientifiche sull’uso della mascherina all’aria aperta e dei potenziali benefici sulla trasmissione del virus, ma non ne ho trovate“, precisa il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova sulla sua pagina Facebook. “Si ricommette l’del ...

