Barbara D’Urso rivela | “Il mio uomo? Lo voglio…” La sorpresa è servita!

Leggi su bloglive

(Di martedì 6 ottobre 2020) Chi l’avrebbe mai detto che la conduttrice napoletana abbia un debole per qualcuno in particolare?D’Urso senza peli sulla lingua… Al di là della sua “verve” di soldatessa e… Questo articoloD’Urso: “Il mio? Lo voglio…”. Laè stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.