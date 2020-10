Astro’s Playroom: ecco quale sarà la durata del gioco (Di martedì 6 ottobre 2020) Astro’s Playroom si prepara a farvi conoscere le funzionalità di PS5 e in un’intervista recente il game director ha parlato della sua durata Potrà non essere il gioco first party più atteso che vedrete sulla nuova console di Sony, PS5, ma Astro’s Playroom si prospetta interessante per varie ragioni. Lo sappiamo bene ormai: il titolo è stato sviluppato per mostrare le nuove capacità del DualSense, incluso il suo feedback tattile e i trigger adattivi. Per di più, se il titolo in questione dovesse rivelarsi originale, affascinante e divertente come l’apprezzato predecessore, Astro Bot Rescue Mission, allora anche Playroom finirà per essere un eccellente platform. I nomi dei mondi di Astro’s Playroom sono ... Leggi su tuttotek (Di martedì 6 ottobre 2020) Astro’ssi prepara a farvi conoscere le funzionalità di PS5 e in un’intervista recente il game director ha parlato della suaPotrà non essere ilfirst party più atteso che vedrete sulla nuova console di Sony, PS5, ma Astro’ssi prospetta interessante per varie ragioni. Lo sappiamo bene ormai: il titolo è stato sviluppato per mostrare le nuove capacità del DualSense, incluso il suo feedback tattile e i trigger adattivi. Per di più, se il titolo in questione dovesse rivelarsi originale, affascinante e divertente come l’apprezzato predecessore, Astro Bot Rescue Mission, allora anchefinirà per essere un eccellente platform. I nomi dei mondi di Astro’ssono ...

GiocareOra : Il lancio gratuito del gioco per PS5 Astro’s Playroom dura 4-5 ore - Nextplayer_it : PS5: Astro's Playroom, trapelata la longevità effettiva del gioco - GamingTalker : Astro's Playroom, svelata la possibile durata: va dalle 4 alle 5 ore con una partita unica - Multiplayerit : Astro's Playroom per PS5, la durata del gioco rivelata da Japan Studio - infoitscienza : Godfall e Astro's Playroom per PS5 in un video che mette in mostra i velocissimi tempi di caricamento della console -

Ultime Notizie dalla rete : Astro’s Playroom