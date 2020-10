UFFICIALE – Deulofeu è un nuovo calciatore dell’Udinese (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gerard Deulofeu è un nuovo calciatore dell’Udinese: l’esterno spagnolo arriverà a titolo temporaneo dal Watford Gerard Deulofeu è un nuovo calciatore dell’Udinese. Il contratto è stato depositato in Lega Calcio. Il giocatore, che è reduce da un intervento al crociato che lo terrà fuori fino a novembre, arriva a Udine a titolo temporaneo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gerardè undell’Udinese: l’esterno spagnolo arriverà a titolo temporaneo dal Watford Gerardè undell’Udinese. Il contratto è stato depositato in Lega Calcio. Il giocatore, che è reduce da un intervento al crociato che lo terrà fuori fino a novembre, arriva a Udine a titolo temporaneo. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Deulofeu di nuovo in Serie A: giocherà con l'Udinese ?? - fi_iaddict : RT @marcoconterio: ?? Ufficiale il ritorno di Gerard Deulofeu in Italia. Depositato il contratto dall'#Udinese @TuttoMercatoWeb - MFajriyansyah : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Deulofeu di nuovo in Serie A: giocherà con l'Udinese ?? - capogiroenorme : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Deulofeu di nuovo in Serie A: giocherà con l'Udinese ?? - MilanEveryDay : @MilanOutLoud @ACMReports ?? UFFICIALE ?? Deulofeu di nuovo in Serie A: giocherà con l'Udinese ?? -