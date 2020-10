Turismo, Bari è la prima città al mondo ad avere una copia in realtà aumentata (Di lunedì 5 ottobre 2020) BARI – Bari e’ la prima citta’ al mondo ad avere una sua copia in realta’ aumentata, formata da nuvole di punti in 3D, disponibile su una app per iOS e Android: si chiama “AC Tourist” ed e’ il risultato del lavoro condotto dalla startup barese Augmented.city che in tre mesi ha mappato e costruito una infrastruttura in cui trovano spazio piu’ di 4.500 tra monumenti, edifici, attivita’ commerciali e servizi, con relative informazioni e immagini degli interni. “La tecnologia usata per mappare Bari – spiega la ceo della startup Katherina Ufnarovskaia – e’ tra le piu’ dinamiche e semplici esistenti, motivo per cui sta riscuotendo l’interesse di altre citta’ italiane e mondiali, impegnate nello sviluppo di servizi previsti dalle smart city”. E aggiunge: “La piattaforma consente di ricevere, registrare, scambiare e segnalare la posizione geospaziale precisa al centimetro e l’orientamento di qualsiasi oggetto, in modo da capire immediatamente dove ci si trova e cosa si ha di fronte; la mappa virtuale e’, infatti, perfettamente sovrapponibile alla citta’ reale“. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) BARI – Bari e’ la prima citta’ al mondo ad avere una sua copia in realta’ aumentata, formata da nuvole di punti in 3D, disponibile su una app per iOS e Android: si chiama “AC Tourist” ed e’ il risultato del lavoro condotto dalla startup barese Augmented.city che in tre mesi ha mappato e costruito una infrastruttura in cui trovano spazio piu’ di 4.500 tra monumenti, edifici, attivita’ commerciali e servizi, con relative informazioni e immagini degli interni. “La tecnologia usata per mappare Bari – spiega la ceo della startup Katherina Ufnarovskaia – e’ tra le piu’ dinamiche e semplici esistenti, motivo per cui sta riscuotendo l’interesse di altre citta’ italiane e mondiali, impegnate nello sviluppo di servizi previsti dalle smart city”. E aggiunge: “La piattaforma consente di ricevere, registrare, scambiare e segnalare la posizione geospaziale precisa al centimetro e l’orientamento di qualsiasi oggetto, in modo da capire immediatamente dove ci si trova e cosa si ha di fronte; la mappa virtuale e’, infatti, perfettamente sovrapponibile alla citta’ reale“.

Advertising

FISTelNazionale : RT @FistelcislPug: Puglia, il bando 'Custodiamo turismo e cultura' per sostenere piccole e medie imprese: richieste al… - FistelcislPug : Puglia, il bando 'Custodiamo turismo e cultura' per sostenere piccole e medie imprese: richieste al…… - rep_bari : Puglia, il bando 'Custodiamo turismo e cultura' per sostenere piccole e medie imprese: richieste al via il 5 ottobr… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Turismo, la Puglia riparteAl via la campagna d’autunno #economia #italia #governo #finanza #politica… - lillidamicis : BARI - La direzione di Pugliapromozione avvisa che dal prossimo 5 ottobre sarà possibile presentare le istanze, esc… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Bari Turismo, Bari è la prima città al mondo ad avere una copia in realtà aumentata - DIRE.it Dire Coronavirus, 83 nuovi casi in Puglia che sfiora i 3mila attuali positivi

Sono 83 i casi positivi scoperti in Puglia nella ultime 24 ore, ma diminuiscono i tamponi che si fermano sotto quota 2mila. Il bollettino di oggi ...

Fiera del Levante, incontri spettacoli ed eventi del programma di oggi, lunedì 5 ottobre

L’84esima Campionaria della Fiera del Levante entra nel vivo e quest'oggi, lunedì 5 ottobre, numerosi sono gli eventi che attendono i visitatori ...

Sono 83 i casi positivi scoperti in Puglia nella ultime 24 ore, ma diminuiscono i tamponi che si fermano sotto quota 2mila. Il bollettino di oggi ...L’84esima Campionaria della Fiera del Levante entra nel vivo e quest'oggi, lunedì 5 ottobre, numerosi sono gli eventi che attendono i visitatori ...