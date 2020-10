Traffico Roma del 05-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi in molte le novità non molto anche ilregistrato in queste ore nessuna segnalazione di rilievo e quindi nessun impedimento sulla raccordo anulare sulle altre autostrade restano brevi code sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone sempre sulla Cassia abbiamo incolonnamenti tra la storta-olgiata ci sono problemi nella zona di Montesacro polizia locale Ci segnano un incidente in viale Carnaro all’altezza di piazza Monte Baldo e ve ne abbiamo incolonnamenti in direzione di Piazza Sempione causa lavori disagi lungo il viadotto della Magliana interessato nei momenti dall’euro e fino a via Isacco Newton in direzione dell’aeroporto di Fiumicino è sempre per lavori e conseguente riduzione di carreggiata ci sono cose sulla Pontina tra Spinaceto ...