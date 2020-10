Toni Garrn, ex di Leonardo DiCaprio, si è sposata: il «sì» ad Alex Pettyfer (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Adesso puoi davvero chiamarmi mogliettina», si è letto sul profilo Instagram di Toni Garrn, che, domenica, con una foto e poche parole, ha annunciato le nozze con Alex Pettyfer. La top model tedesca, che nel maggio 2013 è stata vista la prima volta al fianco di Leonardo DiCaprio, ha postato un solo scatto della giornata, svoltasi con semplicità. Abbracciata all’attore britannico, con un vestito d’oro e un largo capello di paglia appeso alla nuca, ha mostrato la fede all’anulare. «Mr. e Mrs. Pettyfer», ha scritto l’attore, pubblicando a sua volta la stessa foto della moglie. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Adesso puoi davvero chiamarmi mogliettina», si è letto sul profilo Instagram di Toni Garrn, che, domenica, con una foto e poche parole, ha annunciato le nozze con Alex Pettyfer. La top model tedesca, che nel maggio 2013 è stata vista la prima volta al fianco di Leonardo DiCaprio, ha postato un solo scatto della giornata, svoltasi con semplicità. Abbracciata all’attore britannico, con un vestito d’oro e un largo capello di paglia appeso alla nuca, ha mostrato la fede all’anulare. «Mr. e Mrs. Pettyfer», ha scritto l’attore, pubblicando a sua volta la stessa foto della moglie.

