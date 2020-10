Sky: la Samp sta valutando per chiudere per Llorente (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ultimi sussulti di mercato per il Napoli che spera di piazzare ancora qualche colpo in uscita. Potrebbe essere fatta per Llorente, come riporta a Sky Sport Gianluca Di Marzio “La Samp sta tentando l’operazione Llorente. Anche l’Athletic ha fatto un’offerta ma è la Samp che in questi minuti sta valutando se chiudere questa operazione, anche se è rimasto Ramirez, senza Bonazzoli potrebbe aver bisogno di un altro attaccante”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ultimi sussulti di mercato per il Napoli che spera di piazzare ancora qualche colpo in uscita. Potrebbe essere fatta per, come riporta a Sky Sport Gianluca Di Marzio “Lasta tentando l’operazione. Anche l’Athletic ha fatto un’offerta ma è lache in questi minuti stasequesta operazione, anche se è rimasto Ramirez, senza Bonazzoli potrebbe aver bisogno di un altro attaccante”. L'articolo ilNapolista.

