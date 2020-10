Pregliasco su Contagi a Scuola: non Mandate Bambini con L’Influenza a Lezione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il virologo dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, nel corso della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, invita i genitori a tenere a casa i figli se presentano sintomi di febbre. “Anche gli anni scorsi, anche per la sola influenza, si sarebbe dovuto avere l’accortezza di non mandare i Bambini a Scuola. L’indicazione … Leggi su youreduaction (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il virologo dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio, nel corso della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, invita i genitori a tenere a casa i figli se presentano sintomi di febbre. “Anche gli anni scorsi, anche per la sola influenza, si sarebbe dovuto avere l’accortezza di non mandare i. L’indicazione …

