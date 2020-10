Picchia e manda in ospedale la compagna e la figlioletta di 2 anni: arrestato 67enne (Di lunedì 5 ottobre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 67enne del luogo con precedenti, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. In particolare, nella serata di venerdì i Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Principale sono intervenuti presso un’abitazione dove era stata segnalata un’accesa lite familiare. L’aggressione e le botte alla convivente e alla bimba di 2 anni In pochissimo tempo i militari si sono recati sul posto dove hanno accertato che poco prima il 67enne, già noto ai militari, per futili motivi aveva aggredito e malmenato la convivente e la loro figlia di due anni. La donna e la piccola sono state immediatamente accompagnate presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hannoundel luogo con precedenti, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. In particolare, nella serata di venerdì i Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Principale sono intervenuti presso un’abitazione dove era stata segnalata un’accesa lite familiare. L’aggressione e le botte alla convivente e alla bimba di 2In pochissimo tempo i militari si sono recati sul posto dove hanno accertato che poco prima il, già noto ai militari, per futili motivi aveva aggredito e malmenato la convivente e la loro figlia di due. La donna e la piccola sono state immediatamente acte presso il Pronto Soccorso dell’di ...

