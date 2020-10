Pesantissimi i danni per l'ondata di maltempo nel Nord-Ovest. Devastati Limone e traforo del Colle di Tenda (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ancora un cadavere recuperato in Liguria, e sale ad almeno 10 il numero delle vittime. danni ingenti a strade e infrastrutture in Piemonte e Liguria: i governatori delle due Regioni chiedono lo stato ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ancora un cadavere recuperato in Liguria, e sale ad almeno 10 il numero delle vittime.ingenti a strade e infrastrutture in Piemonte e Liguria: i governatori delle due Regioni chiedono lo stato ...

Pesantissimi i danni in Piemonte per il maltempo. Il sindaco di Piedicavallo, in provincia di Biella, Carlo Rosazza Pin, spiega: “La furia dell’acqua ha spazzato via il ponte della Coda alle Ravere e ...

Nel Torinese stagione sciistica già in crisi. Troppe incertezze sul Covid, Club Med non apre il resort

Mentre la tempesta che si è abbattuta sul Cuneese ha fatto danni pesantissimi agli impianti di Limone, un’altra brutta notizia arrivata dalla Francia cala un’ulteriore ombra sulla prossima stagione sc ...

